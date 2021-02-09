Огромные пробки образовались в Калуге из-за сильного снегопада

Вечером во вторник, 9 февраля, из-за сильного снегопада в Калуге затруднено движение по всему городу.

Пробки образовались на центральных улицах: Кирова, Ленина, Московской, Кутузова, Королева, Гагарина, Плеханова, Рылеева, Степана Разина, Тульской. Также с трудом можно проехать по Жукова, Грабцевскому шоссе, Гурьянова, Киевскому проезду, Глаголева в районе Синих мостов.

Ранее городские власти сообщали, что улицы убирают 140 рабочих.

По прогнозу синоптиков, сильный снегопад закончится вечером 9 февраля.

Высота снежного покрова в Калуге может достигнуть 50 сантиметров.

Улица Кирова.

Площадь Победы.

Перекресток Кирова и Ленина.

Улица Ленина.

Улица Театральная.

Перекресток Кирова и Московской.

Улица Московская.

Улица Дзержинского.

Улица Достоевского.

Дорожная обстановка в центре Калуги вечером 9 февраля.