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Огромные пробки образовались в Калуге из-за сильного снегопада
Вечером во вторник, 9 февраля, из-за сильного снегопада в Калуге затруднено движение по всему городу.
Пробки образовались на центральных улицах: Кирова, Ленина, Московской, Кутузова, Королева, Гагарина, Плеханова, Рылеева, Степана Разина, Тульской. Также с трудом можно проехать по Жукова, Грабцевскому шоссе, Гурьянова, Киевскому проезду, Глаголева в районе Синих мостов.
Ранее городские власти сообщали, что улицы убирают 140 рабочих.
По прогнозу синоптиков, сильный снегопад закончится вечером 9 февраля.
Высота снежного покрова в Калуге может достигнуть 50 сантиметров.
Улица Кирова.
Площадь Победы.
Перекресток Кирова и Ленина.
Улица Ленина.
Улица Театральная.
Перекресток Кирова и Московской.
Улица Московская.
Улица Дзержинского.
Улица Достоевского.
Дорожная обстановка в центре Калуги вечером 9 февраля.
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