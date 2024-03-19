В Калуге наледь с крыши упала на 26-летнего мужчину на улице Суворова

Здание на улице Суворова – объект культурного наследия федерального значения.

Место происшествия оцепили, на месте работают оперативники.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Лед сошел со здания бывшего Малютинского приюта, сообщили в прокуратуре.

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