8-летнего мальчика сбили в Калуге на улице Плеханова

В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло вечером в среду, 13 марта.

По предварительным данным, 32-летний водитель «Лады Гранта» ехал по Плеханова со стороны улицы Дзержинского в сторону улицы Кирова. В этот момент ему под колеса выскочил ребенок.

Мальчик пересекал проезжую часть не по переходу. Его с травмами увезли в больницу.