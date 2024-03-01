Машина сгорела в Людиново

Пожар произошел вечером в четверг, 29 февраля, сообщили в МЧС.

По предварительным данным, около 21:20 на улице Ленина загорелся легковой автомобиль «Шкода». Машина получила повреждения, но ее удалось потушить.

Из людей никто не пострадал.