В Калужской области перенесли празднование Дня Победы и акцию «Бессмертный полк»

В понедельник, 20 апреля, правительство Калужской области официально объявило о переносе празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне с 9 мая на другую дату. Когда именно пройдут мероприятия, станет известно позже.
- В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в России переносятся празднование Дня Победы и акция «Бессмертный полк», - говорится в сообщении калужского правительства. - В нашей области все запланированные мероприятия также обязательно будут проведены, но позже, когда отступит угроза!
Ранее, напомним, власти Калуги заявили, что город украсят к 9 Мая, несмотря на эпидемию коронавируса.
На 20 апреля в Калужской области подтверждено 258 случаев заражения коронавирусом. Скончались пять человек, выписались из больниц девять.
Уважаемые читатели, а в какой день, на ваш взгляд, стоило бы провести празднование Дня Победы в нынешнем году? Пишите в комментариях!
Тем временем
В Калужской области предложили ввести обязательный масочный режим. Главный санитарный врач Калужской области посетовала, что калужане упорно нарушают режим самоизоляции. Подробности.
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