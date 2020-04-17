Калугу начинают украшать к 9 Мая, несмотря на эпидемию коронавируса

Президент России Владимир Путин 16 апреля объявил о переносе Парада Победы с 9 мая на неопределенный срок. Это связано с нарастанием числа больных коронавирусом в нашей стране. В Калуге праздничные мероприятия на День Победы, вероятно, также отменят, но официальной информации на этот счёт чиновники пока не предоставили. В то же время 17 апреля стало известно, что город украсят к 9 Мая по ранее разработанному плану.

- Уже начали монтировать арки на улице Кирова от площади Победы, - рассказали KP40 в управлении городского хозяйства. - Украшать город начнут со следующей недели.

Калугу традиционно украсят баннерами, панно, флагами и консолями. Ожидается, что 9 мая должны распуститься 300 тысяч тюльпанов, которые высадили осенью 2019 года. Фонтаны включат к 1 мая.

Тем временем

Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Калужской области достигло 151. Девять человек вылечились. Подробности.

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