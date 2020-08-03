В Калужской области резко выросло количество отличников на ЕГЭ по химии

В Калужской области за год в 3,5 раза выросло количество выпускников, которые на 100 баллов сдали ЕГЭ по химии. Вечером 2 августа об этом сообщили в региональном министерстве образования и науки.

Если в 2019 году отличников по этому предмету было 7, то сейчас 27. Из них 25 – из Калуги и Обнинска.

- Поздравляем наших замечательных школьников с выдающимися результатами, которые доказывают, что уровень сложности заданий по химии полностью соответствовал школьной программе, - говорится в сообщении министерства.

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