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Как в Калуге прошёл День ВДВ

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 02.08.2020 14:11 5 2720
Как в Калуге прошёл День ВДВ

Как мы уже рассказывали, утром в воскресенье, 2 августа, на улице Кирова в Калуге прошло традиционное шествие десантников. Сегодня отмечается 90 лет со дня создании Воздушно-десантных войск.

Ветераны-десантники начали собираться в сквере Мира около 9:00. Затем колонна выдвинулась по проезжей части улицы Кирова в сторону площади Победы. Движение на время перекрывалось сотрудниками ГИБДД.

На площади Победы участники шествия возложили цветы к Вечному огню. А после этого у памятника воинам-интернационалистам и монумента «Журавли» прошло торжественное мероприятие.

С 9:30 до 10:30 на улице Кирова играла музыка. В то же время магазинам рекомендовали не продавать спиртное до 12:00.

После шествия десантники отправились в Малоярославец Калужской области, где сегодня открыли памятник командующему Воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах, Герою Советского Союза Василию Маргелову. 

Как прошёл День ВДВ в Калуге - в нашем большом фоторепортаже. Делитесь ссылкой с друзьями!

День ВДВ Калуга 2020

День ВДВ Калуга 2020

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День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

День ВДВ Калуга 2020 год фото

 

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 02.08.2020 14:11 5 2720
Тэги: общество праздник день вдв фоторепортаж
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