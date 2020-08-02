Как в Калуге прошёл День ВДВ

Как мы уже рассказывали, утром в воскресенье, 2 августа, на улице Кирова в Калуге прошло традиционное шествие десантников. Сегодня отмечается 90 лет со дня создании Воздушно-десантных войск.

Ветераны-десантники начали собираться в сквере Мира около 9:00. Затем колонна выдвинулась по проезжей части улицы Кирова в сторону площади Победы. Движение на время перекрывалось сотрудниками ГИБДД.

На площади Победы участники шествия возложили цветы к Вечному огню. А после этого у памятника воинам-интернационалистам и монумента «Журавли» прошло торжественное мероприятие.

С 9:30 до 10:30 на улице Кирова играла музыка. В то же время магазинам рекомендовали не продавать спиртное до 12:00.

После шествия десантники отправились в Малоярославец Калужской области, где сегодня открыли памятник командующему Воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах, Герою Советского Союза Василию Маргелову.

Как прошёл День ВДВ в Калуге - в нашем большом фоторепортаже. Делитесь ссылкой с друзьями!