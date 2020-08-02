В Калуге пройдёт шествие десантников

Утром в воскресенье, 2 августа, на улице Кирова в Калуге пройдёт традиционное шествие десантников. Сегодня отмечается 90 лет со дня создании Воздушно-десантных войск.

Ветераны-десантники начнут собираться в сквере Мира около 9:00, сообщили KP40 в региональном отделении «Боевого братства».

В 10:00 колонна выдвинется по проезжей части улицы Кирова в сторону площади Победы. Движение будет на время перекрываться сотрудниками ГИБДД.

Примерно на 10:30 запланировано возложение цветов к Вечному огню. А после этого у памятника воинам-интернационалистам и монумента «Журавли» пройдёт торжественное мероприятие.

Предполагается, что в шествии на день ВДВ в Калуге примет участие около 200 человек.

С 9:30 до 10:30 на улице Кирова будет играть музыка. Городская управа поручила включить колонки на столбах.

В то же время магазинам на улице Кирова рекомендовано не продавать спиртное до 12:00.

После шествия десантники отправятся в Малоярославец Калужской области на открытие памятника командующему Воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах, Герою Советского Союза Василию Маргелову.