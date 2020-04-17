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Калужские родители возмущены дистанционной учёбой

Елена Французова
Опубликовано: 17.04.2020 10:16 5 882
Калужские родители возмущены дистанционной учёбой

В четверг, 16 апреля, министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ в «ВКонтакте» ответил на вопросы родителей и учителей. Большинство из них были связаны с дистанционным обучением. Многие мамы и папы заявили, что учителя переложили на их плечи свою работу, родителям приходится объяснять школьный материал.

- Школа до сего времени выполняла огромное количество функций. Мы не только детей учили, но и присматривали за ними, обеспечивали их занятость, кормили очень многих детей за счёт государства, обеспечивали дополнительное образование детей. Школа несла ответственность за воспитание детей, обеспечивала их социальную поддержку, - сказал Аникеев.

А теперь, когда школы закрыты, всё это должны делать родители.

- Родители, к сожалению, в большинстве своём, к этому оказались не готовы, - считает министр. - Сталкиваюсь очень часто с тем, что есть значительная группа родителей, которая просто не хочет этим заниматься. И не хотят выводить себя и свои семьи из зоны комфорта, в которой они привычно существовали. Уважаемые родители, нужно понимать и свою ответственность в этой ситуации. Всё-таки в соответствии с конституцией России и нашим законодательством родители несут ответственность за обучение и воспитание детей.

Идею досрочного окончания учебного года Аникеев сразу отмёл. Заявил, что учёба в Калуге и области завершится 29 мая.

- Нам нужно продолжать учить детей, пусть даже такими несовершенными методами, - отметил он. - Выбросить из школьного плана-графика два месяца и объявить вынужденные каникулы - это будет слишком большая потеря. Это недопустимо.

После этой фразы Аникеев получил сообщение от родителей о том, что им после работы некогда объяснять школьный материал, мол, мамы и папы уже и не помнят школьную программу: «У родителей нет времени объяснять уроки, мы как бы не учителя!»

- Дорогие мои, придётся взять на себя какие-то функции учителя. Всё-таки это важно помогать ребёнку в обучении, - сказа Аникеев.

Один из пап поинтересовался, имеет ли он право отказаться от дистанционной учёбы для своего ребёнка. Но ему объяснили, что нет.

Аникеев пообещал, что в ближайшее время во всех школах области будут проходить видеоуроки. Он считает, что очень важно, чтобы учителя видели своих учеников, а ученики – учителей.

UPD. Утром 17 апреля появились новые данные по ситуации с эпидемией коронавируса в Калужской области. У нас опять резко выросло количество заболевших.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

Елена Французова
Опубликовано: 17.04.2020 10:16 5 882
Тэги: образование школа дистанционное обучение александр аникеев коронавирус
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