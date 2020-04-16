В Калужской области назвали дату окончания учебного года в школах

В четверг, 16 апреля, министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ в «ВКонтакте» ответил на вопросы родителей.
Первым делом он отметил, что эпидемиологическая ситуация в регионе тревожная. Количество заболевших коронавирусом растёт каждый день. Поэтому дистанционное обучение будет продолжено.
- В школу в ближайшее время мы детей не вернём, - сказал Аникеев. - Учебный год в школах области не будет завершён досрочно. Учебный год будет завершён 29 мая. Никаких изменений учебного графика не будет, образовательный процесс не будет перенесён на лето.
Тем временем
В Калуге расписание общественного транспорта поменяют 20 апреля. Изначально городская управа собиралась отменить большую часть автобусов и троллейбусов уже сегодня, но потом чиновники поменяли решение после критики в соцсетях. Подробности.
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