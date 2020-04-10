Досрочные каникулы из-за коронавируса: в Калуге приняли решение по школам

Как мы уже рассказывали, министерство просвещения России разрешило досрочно завершить учебный год в младших и средних классах школ из-за эпидемии коронавируса. Соответствующие рекомендации были направлены во все регионы.
Однако в Калужской области дети продолжат учиться дистанционно.
- В Калужской области не будет досрочного завершения учебного года, - сообщили KP40 в пятницу, 10 апреля, в региональном Минобразования.
Напомним, на 10 апреля в Калуге подтверждены 18 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки число заболевших резко выросло.
Отметим, что с дистанционным обучением в калужских школах уже возникли некоторые проблемы. Родители жалуются на плохо работающие сайты, а 9 апреля в одной из школ Калуги кто-то включил порно в видеоконференции, когда дети изучали основы православия. Также есть вопросы с выдачей сухпайков.
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