Досрочные летние каникулы из-за коронавируса: что говорят в министерстве образования Калужской области

Министерство просвещения России разрешило досрочно завершить учебный год в младших и средних классах. В четверг, 9 апреля, об этом сообщило издание «Коммерсант». Соответствующие рекомендации по организации учебного процесса в условиях пандемии коронавируса направлены в регионы.

Итоговые оценки предлагается выставить по итогам трёх четвертей. При этом в программу следующего учебного года в случае необходимости внесут изменения.

Как отмечают в федеральном министерстве, в ряде школ невозможно обеспечить полноценную реализацию образовательных программ в дистанционной форме.

- Из анализа инфраструктурной обеспеченности школ, который провели Минпросвещения совместно с Министерством цифрового развития, следует, что соответствующими возможностями обладают не более 25% обучающихся, - подчёркивают в «Коммерсанте».

Уйдут ли в Калужской области школьники на досрочные каникулы? Этот вопрос 9 апреля мы адресовали в министерство образования и науки региона.

- Рекомендации рассматриваются, официальное решение по этому поводу будет сделано позже, - подчеркнули в министерстве.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Согласны ли вы, чтобы летние каникулы начались в апреле? Устраивает ли вас нынешнее дистанционное обучение? Пишите в комментариях!

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