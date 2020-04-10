В Калуге детям включили порно во время школьного урока о православии

В четверг, 9 апреля, в Калуге во время дистанционного урока на платформе Zoom пятиклассникам включили порнушку.

- Посреди урока начинается видео жесткого порнографического содержания. Я не ханжа, мой ребёнок знает, откуда берутся дети, но это за гранью, - пишет мама одного из учеников Татьяна Смолянинова в группе «Калуга и калужане».

У детей в это время шёл урок по основам православной культуры. Причём одновременно занималось несколько классов. Фильм для взрослых посмотрело коло 90 детей и 15 родителей. Родители сообщают, что от неожиданности растерялись и не сразу смогли отключить экран.

- В Zoom такое бывает, поэтому я не понимаю, зачем туда все школы пошли, – пишет Ольга Финкбайнер.

- Чтоб лишнего на уроки не вылезло в Zoom-конференции есть настройки, которыми учитель заранее пользуется - отключает возможность комментариев на уроке, возможность использовать его экран другому лицу и возможности для включений посторонних лиц в конференцию, - рассказала педагог Вероника Матюшина.

- Zoom - не самое безопасное решение для видеоуроков. Но его активно используют, как одно из наиболее простых и удобных, - рассказал в комментариях заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский.

Также он дал советы, как изменить настройки, чтобы в будущем такого не было.

Напомним, все школы Калужской области с 6 апреля учатся дистанционно из-за эпидемии коронавируса.

Уважаемые читатели, а как проходит дистанционное обучение у ваших детей? Расскажите в комментариях!