Калужане жалуются на сайты для дистанционного обучения

Как мы уже рассказывали, с понедельника, 6 апреля, все школы Калуги и области перешли на дистанционное обучение. Как ранее рассказывал министр образования и науки региона Александр Аникеев, так школьники и учителя будут работать как минимум до конца апреля.

Однако не все калужане смогли утром зайти на необходимые ресурсы. В соцсетях публиковалось много жалоб на систему «Сетевой город», на базе которое будут учиться многие школы. Сайт просто зависал.

- Все сайты зависли, не учеба, а нервотрёпки для детей и родителей, - написала в группе KP40 в «ВКонтакте» Марина Яковлева.

- На сегодняшний день мы зафиксировали ряд сбоев, - прокомментировал ситуацию министр цифрового развития Калужской области Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. - Достаточно большое количество обращений. Есть определенные проблемы с самой системой и загруженностью канала. Эти проблемы мы оперативно решаем. Я хочу попросить прощения у тех, кому мы доставили неудобства. Система в самое ближайшее время будет отлажена, будет работать нормально. Все будет в порядке, не переживайте. Все те задания, которые вы сделали, они в любом случае будут отправлены учителю. Также вы сможете увидеть изменения расписания. Мы за этим следим и будем вас регулярно информировать.

По всем вопросам, связанным с дистанционным обучением, калужанам предлагают звонить на круглосуточную горячую линию: 8(4842) 27-77-77 или 8-800-450-01-01