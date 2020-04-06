$ 77.73 0.00
85.74 0.00
Главная Новости Образование

Калужане жалуются на сайты для дистанционного обучения

Дмитрий Ивьев , Фото: Дмитрий Бабаев.
Опубликовано: 06.04.2020 14:20 6 1378
Калужане жалуются на сайты для дистанционного обучения

Как мы уже рассказывали, с понедельника, 6 апреля, все школы Калуги и области перешли на дистанционное обучение. Как ранее рассказывал министр образования и науки региона Александр Аникеев, так школьники и учителя будут работать как минимум до конца апреля.

Однако не все калужане смогли утром зайти на необходимые ресурсы. В соцсетях публиковалось много жалоб на систему «Сетевой город», на базе которое будут учиться многие школы. Сайт просто зависал.

- Все сайты зависли, не учеба, а нервотрёпки для детей и родителей, - написала в группе KP40 в «ВКонтакте» Марина Яковлева.

- На сегодняшний день мы зафиксировали ряд сбоев, - прокомментировал ситуацию министр цифрового развития Калужской области Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. - Достаточно большое количество обращений. Есть определенные проблемы с самой системой и загруженностью канала. Эти проблемы мы оперативно решаем. Я хочу попросить прощения у тех, кому мы доставили неудобства. Система в самое ближайшее время будет отлажена, будет работать нормально. Все будет в порядке, не переживайте. Все те задания, которые вы сделали, они в любом случае будут отправлены учителю. Также вы сможете увидеть изменения расписания. Мы за этим следим и будем вас регулярно информировать.

По всем вопросам, связанным с дистанционным обучением, калужанам предлагают звонить на круглосуточную горячую линию: 8(4842) 27-77-77 или 8-800-450-01-01

Дмитрий Ивьев , Фото: Дмитрий Бабаев.
Опубликовано: 06.04.2020 14:20 6 1378
Тэги: образование школа коронавирус
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 6 шт.
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Сообщаем вам о режиме работы Газэнергобанка.
04 апр 2020 15:11
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Число акционеров ВТБ достигло 200 тысяч лиц
ВТБ готовится продолжить обслуживание карт с истекшим сроком действия
ВШМ СПбГУ проведет для абитуриентов дни открытых дверей в онлайн-формате
Малый и средний бизнес стал одним из наиболее пост...
«МедикПро»: качественное обслуживание, индивидуальный подход, домашняя атмосфера, приветливый персонал
«Трансформер» в Wink: каждый может позволить себе идеальный тариф
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Коронавирусные каникулы начались в Калуге. А чем вы занимаетесь? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Накрутка подписчиков и лайков в Инстаграме: особенности проведения
Поддержка работников сельского хозяйства во время пандемии
Немного информации о получении допуска СРО

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru