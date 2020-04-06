Опубликован список сайтов для дистанционного обучения

С понедельника, 6 апреля, все школы Калуги и области перешли на дистанционное обучение. Как ранее рассказывал министр образования и науки региона Александр Аникеев, так школьники и учителя будут работать как минимум до конца апреля.
Накануне глобального перехода министр цифрового развития Калужской области Дмитрий Разумовский опубликовал список ресурсов, которые будут использоваться в школах нашего региона.
- Начинается новая учебная неделя, которая будет отличаться от всего, что было раньше, - написал он в соцсетях. - Впервые обучение будет вестись дистанционно. Впервые практически 100 тысяч. учеников будут использовать электронные образовательные ресурсы. Впервые учителям, родителям, чиновникам, АйТишникам надо будет действовать быстро и согласованно ради качества образовательного процесса и комфорта наших детей. Мы, минобрнауки, минцифры, органы образования, школы, готовились и рассчитываем, что все пройдёт без серьезных сбоев.
Базовые ресурсы, которые будут использоваться для дистанционного обучения в Калужской области:
Блок 1. Домашние задания, дневник, оценки.
Блок 2. Видеоуроки.
Блок 3. Образовательный контент, книги, учебники, курсы.
Блок 4. Общение, мгновенные сообщения, работа в группах.
По всем вопросам, связанным с дистанционным обучением, калужанам предлагают звонить на круглосуточную горячую линию: 8(4842) 27-77-77 или 8-800-450-01-01
Можно также направлять вопросы по следующим адресам: minobr@adm.kaluga.ru или morozov_ms@adm.kaluga.ru.
Уважаемые читатели, а с помощью каких сервисов будут учиться ваши дети? Расскажите в комментариях!
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