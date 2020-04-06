Опубликован список сайтов для дистанционного обучения

С понедельника, 6 апреля, все школы Калуги и области перешли на дистанционное обучение. Как ранее рассказывал министр образования и науки региона Александр Аникеев, так школьники и учителя будут работать как минимум до конца апреля.

Накануне глобального перехода министр цифрового развития Калужской области Дмитрий Разумовский опубликовал список ресурсов, которые будут использоваться в школах нашего региона.

- Начинается новая учебная неделя, которая будет отличаться от всего, что было раньше, - написал он в соцсетях. - Впервые обучение будет вестись дистанционно. Впервые практически 100 тысяч. учеников будут использовать электронные образовательные ресурсы. Впервые учителям, родителям, чиновникам, АйТишникам надо будет действовать быстро и согласованно ради качества образовательного процесса и комфорта наших детей. Мы, минобрнауки, минцифры, органы образования, школы, готовились и рассчитываем, что все пройдёт без серьезных сбоев.

Базовые ресурсы, которые будут использоваться для дистанционного обучения в Калужской области:

Блок 1. Домашние задания, дневник, оценки.

https://edu.admoblkaluga.ru - Сетевой город. Домашние задания, электронный дневник, электронный журнал.

Возможно также, по согласованию со школой, дополнительно использовать эл. почту.

Блок 2. Видеоуроки.

Блок 3. Образовательный контент, книги, учебники, курсы.

https://resh.edu.ru - Российская электронная школа. Крупнейшая отечественная платформа с образовательным контентом. Очень нагружённый в настоящее время ресурс, может медленно работать.

https://uchi.ru - Интерактивная образовательная онлайн-платформа.

https://education.yandex.ru/home - Яндекс Учебник. Онлайн-задания с автоматической проверкой.

О дополнительных учебных онлайн-платформах можно узнать на сайте областной администрации.

Блок 4. Общение, мгновенные сообщения, работа в группах.

WhatsApp, ТамТам, группы в социальных сетях. Нужно ориентироваться на рекомендации классного руководителя.

По всем вопросам, связанным с дистанционным обучением, калужанам предлагают звонить на круглосуточную горячую линию: 8(4842) 27-77-77 или 8-800-450-01-01

Можно также направлять вопросы по следующим адресам: minobr@adm.kaluga.ru или morozov_ms@adm.kaluga.ru.

Уважаемые читатели, а с помощью каких сервисов будут учиться ваши дети? Расскажите в комментариях!