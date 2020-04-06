$ 77.73 0.00
85.74 0.00
Главная Новости Образование

Опубликован список сайтов для дистанционного обучения

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.04.2020 08:50 2 778
Опубликован список сайтов для дистанционного обучения

С понедельника, 6 апреля, все школы Калуги и области перешли на дистанционное обучение. Как ранее рассказывал министр образования и науки региона Александр Аникеев, так школьники и учителя будут работать как минимум до конца апреля.

Накануне глобального перехода министр цифрового развития Калужской области Дмитрий Разумовский опубликовал список ресурсов, которые будут использоваться в школах нашего региона.

- Начинается новая учебная неделя, которая будет отличаться от всего, что было раньше, - написал он в соцсетях. - Впервые обучение будет вестись дистанционно. Впервые практически 100 тысяч. учеников будут использовать электронные образовательные ресурсы. Впервые учителям, родителям, чиновникам, АйТишникам надо будет действовать быстро и согласованно ради качества образовательного процесса и комфорта наших детей. Мы, минобрнауки, минцифры, органы образования, школы, готовились и рассчитываем, что все пройдёт без серьезных сбоев.

Базовые ресурсы, которые будут использоваться для дистанционного обучения в Калужской области:

Блок 1. Домашние задания, дневник, оценки.

  • https://edu.admoblkaluga.ru - Сетевой город. Домашние задания, электронный дневник, электронный журнал.
  • Возможно также, по согласованию со школой, дополнительно использовать эл. почту.

Блок 2. Видеоуроки.

Блок 3. Образовательный контент, книги, учебники, курсы.

  • https://resh.edu.ru - Российская электронная школа. Крупнейшая отечественная платформа с образовательным контентом. Очень нагружённый в настоящее время ресурс, может медленно работать.
  • https://uchi.ru - Интерактивная образовательная онлайн-платформа.
  • https://education.yandex.ru/home - Яндекс Учебник. Онлайн-задания с автоматической проверкой.
  • О дополнительных учебных онлайн-платформах можно узнать на сайте областной администрации.

Блок 4. Общение, мгновенные сообщения, работа в группах.

  • WhatsApp, ТамТам, группы в социальных сетях. Нужно ориентироваться на рекомендации классного руководителя.

По всем вопросам, связанным с дистанционным обучением, калужанам предлагают звонить на круглосуточную горячую линию: 8(4842) 27-77-77 или 8-800-450-01-01

Можно также направлять вопросы по следующим адресам: minobr@adm.kaluga.ru или morozov_ms@adm.kaluga.ru.

Уважаемые читатели, а с помощью каких сервисов будут учиться ваши дети? Расскажите в комментариях!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.04.2020 08:50 2 778
Тэги: образование школа александр аникеев дмитрий разумовский коронавирус
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Сообщаем вам о режиме работы Газэнергобанка.
04 апр 2020 15:11
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Число акционеров ВТБ достигло 200 тысяч лиц
ВТБ готовится продолжить обслуживание карт с истекшим сроком действия
ВШМ СПбГУ проведет для абитуриентов дни открытых дверей в онлайн-формате
Малый и средний бизнес стал одним из наиболее пост...
«МедикПро»: качественное обслуживание, индивидуальный подход, домашняя атмосфера, приветливый персонал
«Трансформер» в Wink: каждый может позволить себе идеальный тариф
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
Путин объявил девять выходных дней - с 28 марта по 5 апреля. А как вы собираетесь провести эти дни? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Накрутка подписчиков и лайков в Инстаграме: особенности проведения
Поддержка работников сельского хозяйства во время пандемии
Немного информации о получении допуска СРО

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru