Калужские родители жалуются на выданные в школе сухпайки

Это выдали в школе в Дзержинском районе.

В социальных сетях возмущенные пользователи публикуют фото сухих пайков, которые им раздали в школах. Они удивлены, что наборы отличаются от фотографии, которую публиковал на своей странице глава региона Владислав Шапша.

- На своей странице врио губернатора опубликовал набор на месяц, который выдают в Калуге. Подчеркиваем - на месяц! Это был как пример и ориентир. В остальных районах набор может комплектоваться иначе, но в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, - объяснили KP40 в министерстве образования и науки Калужской области.

Напомним, что более 20 тысяч детей в Калужской области получат продуктовые наборы – сухие пайки. Получат их только дети, нуждающиеся в социальной поддержке.

А такое фото ранее публиковал врио губернатора.

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