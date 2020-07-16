В Калуге задержали вежливого грабителя

В Калуге возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Боровского района. Мужчину подозревают в нападении на офис микрофинансовой организации.

По версии следствия, мужчина приехал в областной центр за кредитом. В одном из банков отказались давать деньги, тогда он заметил офис микрофинансовой компании.

- Постояв некоторое время у входа в офис, гражданин надел медицинскую маску и перчатки, после чего зашел в помещение, - рассказали в четверг, 16 июля, в УМВД по Калужской области. - Достав из внутреннего кармана куртки нож, посетитель потребовал от менеджера передать ему наличные денежные средства. При этом, со слов девушки, мужчина её не оскорблял, а в разговоре повторял слова «Извините» и «Пожалуйста».

Всего преступник унёс 2 600 рублей. Вскоре его задержали. Найти мужчину помогли записи с камер видеонаблюдения.

Расследование сейчас продолжается.

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