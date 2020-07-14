В Калужской области отец зарезал сына

Предполагаемое орудие убийства.

В Калужской области возбудили уголовное дело по статье «Убийство» в отношении 70-летнего жителя города Балабаново. Во вторник, 14 июля, об этом сообщает калужское региональное управление Следственного комитета.

Трагический случай произошёл вечером 13 июля.

- Подозреваемый совместно со своим 39-летним сыном и знакомым сына распивали спиртное по месту своего жительства, - отмечают в СК. - Между родственниками произошла ссора, отец взял нож и нанес сыну два удара в область груди, причинив телесные повреждения, от которых сын скончался на месте происшествия. Гость, увидев происходящее, испугался, выпрыгнул в окно и убежал.

Сейчас подозреваемый задержан. Расследование продолжается.

Тем временем

В Калужской области истязали женщину. Подробности.

В Калуге сфотографировали самую яркую комету за последние 7 лет. Подробности.

В калужском лесу пропал 67-летний мужчина. Подробности.