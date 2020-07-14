В Калужской области истязали женщину

В Калужской области возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего иностранца, который живёт в Ферзиковском районе. Мужчину подозревают в истязании своей знакомой, сообщили во вторник, 14 июля, в УМВД по Калужской области.

- Между гражданином и его знакомой произошел конфликт, - отмечают в полиции. - В ходе выяснения отношений фигурант стал бить потерпевшую руками по различным частям тела, поливал водой, надевал пакет на голову, обматывал электрическим шнуром.

После этого женщина обратилась в дежурную часть.

Расследование сейчас продолжается. Предполагаемому виновнику грозит до трёх лет колонии.

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