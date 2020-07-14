В калужском лесу пропал 67-летний мужчина

В деревне Берестна Хвастовичского района Калужской области пропал 67-летний Виталий БОРОДУЛИН. В понедельник, 13 июля, около 13:00 он ушёл в лес собирать грибы и заблудился, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Приметы:

Телосложение: нормальное,

Был одет: тёмно-синяя с зелёными накладками куртка, камуфляжные брюки, чёрные сапоги, бежевая шляпа.

Волонтёры уже выезжали на место происшествия. Связаться с ними можно по телефону +79621776056.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Тем временем в районе железнодорожной станции Сляднево в Малоярославецком районе 13 июля пропала 80-летняя женщина. Она также пошла в лес собирать грибы. Но бабушку удалось быстро найти.

UPD. Пропавшего мужчину нашли живым около 13:00.