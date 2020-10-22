Москва подарит Калуге 10 троллейбусов

«Управление калужского троллейбуса» до конца 2020 года планирует получить из Москвы 10 бывших в употреблении троллейбусов. Об этом рассказал в среду, 21 октября, директор транспортного предприятия Вадим ВИТЬКОВ во время онлайн пресс-конференции.

- Троллейбусы более экологичны и долговечны, чем автобусы, и обновление парка троллейбусов мы тоже планируем, - отметил он. - Новый троллейбус стоит порядка 20 миллионов рублей – это очень дорого, но к Новому году мы должны получить 10 троллейбусов из Москвы. Они бывшие в употреблении, но достаточно свежие – 2013-2014 года выпуска, как и самые новые из тех троллейбусов, которые у нас сейчас есть.

Ранее, напомним, Калуге передали списанные в Москве автобусы.

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