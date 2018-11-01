Первый московский автобус начал ездить по Калуге

Утром в четверг, 1 ноября, на маршрут №37 «Рынок - Куровской» вышел автобус МАЗ, переданный ранее нашему городу правительством Москвы.
Всего, напомним, из столицы в конце лета прибыло 17 машин. Однако остальные автобусы пока не ходят по Калуге.
- Они ещё в ремонте, очень изношены и неисправны, - рассказал нам директор «Управления Калужского троллейбуса» Вадим ВИТЬКОВ. - Ездим своими.
Фото: Калужский троллейбус | Официальная группа.
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