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Управление калужского троллейбуса готовится к повышению стоимости проезда в общественном транспорте

Екатерина Шевелева , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 21.10.2020 16:30 14 3147
Управление калужского троллейбуса готовится к повышению стоимости проезда в общественном транспорте

В среду, 21 октября, в режиме онлайн прошла пресс-конференция директора МУП ГЭТ «Управление калужского троллейбуса» Вадима ВИТЬКОВА. На вопрос о том, ожидается ли повышение стоимости проезда в городском транспорте, Вадим Витьков сказал:

- Повышение платы за проезд назрело. Тарифы должны меняться, в последний раз их повышали в 2017 году, то есть 3,5 года назад. За это время наши расходы по всем статьям выросли, необходимо индексировать и заработную плату сотрудников, иначе растеряем людей. Я думаю, что будет повышение тарифа с учетом официального уровня инфляции, но решение об этом принимает город. В Калуге стоимость проезда в общественном транспорте одна из самых низких по сравнению с подобными городами.

Экономически обоснованная стоимость поездки в общественном транспорте составляет, по словам Витькова, 35-40 рублей, но эта цена не соответствует уровню доходов населения.

Последний раз стоимость проезда в калужском транспорте повышалась в апреле 2017 года. С тех пор билет в троллейбусе стоит 19 рублей, в автобусе – 22 рубля.

По прогнозам федерального правительства, инфляция в России в 2020 году составит около 4%. В 2019 году она равнялась 3%, в 2018 – 4,3%, в 2017 – 2,5%.

Тем временем

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Екатерина Шевелева , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 21.10.2020 16:30 14 3147
Тэги: транспорт автобусы укт вадим витьков
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