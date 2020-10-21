За ночь на улицы Калуги высыпали 32 тонны песка и соли

Как мы уже рассказывали, 20 октября в Калуге выпал первый снег. В ночь на 21 октября зафиксированы и первые заморозки, столбики термометров опустились до минус 1 градуса, сообщает управление городского хозяйства Калуги.

- В ночь с 20 на 21 октября было организовано дежурство комплексных дорожных машин, для оперативного реагирования по обработке проезжей части дороги противогололедными материалами на следующих важных инфраструктурных районах города: дорога Калуга-Ферзиково, ул. Генерала Попова – ул. Фомушина, Гурьянова – Анненки, Гагаринский мост, Секиотовское кольцо, - подчеркивают коммунальщики. - На этих участках ежегодно в зимний период образуется наледь на дорожном покрытии.

Всего за ночь было израсходовано порядка 32 тонн пескосоляной смеси, подчеркивают в городском хозяйстве

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