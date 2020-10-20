Первый снег выпал в Калуге 20 октября

Днем во вторник, 20 октября, в Калуге выпал первый снег. Мокрые хлопья посыпали на землю около 15:30.
В центре города на земле снега почти не видно. Он тает еще на подлете.
А вот на фото наших читателей с Правого берега уже виден белый налет на земле.
Правый берег.
Мокрый снег в Калуге 20 октября 2020 года.
Синоптики прогнозируют в ближайшие сутки температуру в 0..+4 градуса.
Улица Генерала Попова.
Анненки.
Улица Труда.
В ночь на среду, 21 октября, синоптики прогнозируют в Калуге и Калужской области около нуля градусов. На дорогах возможна гололедица.
UPD. МЧС предупреждает об усилении ветра в Калужской области и просит всех сидеть по домам. Подробности.
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