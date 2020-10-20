Первый снег выпал в Калуге 20 октября

Днем во вторник, 20 октября, в Калуге выпал первый снег. Мокрые хлопья посыпали на землю около 15:30.

В центре города на земле снега почти не видно. Он тает еще на подлете.

А вот на фото наших читателей с Правого берега уже виден белый налет на земле.

Правый берег.

Мокрый снег в Калуге 20 октября 2020 года.

Синоптики прогнозируют в ближайшие сутки температуру в 0..+4 градуса.

Улица Генерала Попова.

Анненки.

Улица Труда.

В ночь на среду, 21 октября, синоптики прогнозируют в Калуге и Калужской области около нуля градусов. На дорогах возможна гололедица.

UPD. МЧС предупреждает об усилении ветра в Калужской области и просит всех сидеть по домам. Подробности.