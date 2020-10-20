МЧС предупреждает об усилении ветра в Калужской области

Вечером во вторник, 20 октября, в Калужской области ожидается усиление юго-западного ветра. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Порывы будут достигать 13-18 м/с.

Спасатели рекомендуют калужанам не выходить на улицу без лишней необходимости:

- При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Уберите с балконов хозяйственное имущество в дом или подвал. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Ночью температура воздуха в Калуге может опуститься до нуля.

Напомним, днем 20 октября в Калуге выпал первый снег. Публикуем фото и видео с улиц города.