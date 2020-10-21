Жителей 12 улиц Калуги ждут проблемы с водой

Вечером в четверг, 22 октября, водоканал начнет ремонтные работы на перекрестке улиц Ленина и Чижевского в Калуге. Там планируется заменить аварийный участок водопровода.

Из-за этого у жителей 12 центральных улиц будут наблюдаться проблемы с водой, предупреждает в среду городская управа.

Пониженное давление холодного водоснабжения в Калуге с 9:00 22 октября до 21:00 23 октября 2020 года:

Пл. Победы

ул. Маршала Жукова

пер. Теренинский

ул. Пестеля

ул. Фридриха Энгельса

ул. Мичурина

ул. Максима Горького

ул. Тульская

ул. Степана Разина

ул. Суворова

ул. Чижевского

ул. Пролетарская

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