Жителей 12 улиц Калуги ждут проблемы с водой

Вечером в четверг, 22 октября, водоканал начнет ремонтные работы на перекрестке улиц Ленина и Чижевского в Калуге. Там планируется заменить аварийный участок водопровода.
Из-за этого у жителей 12 центральных улиц будут наблюдаться проблемы с водой, предупреждает в среду городская управа.
Пониженное давление холодного водоснабжения в Калуге с 9:00 22 октября до 21:00 23 октября 2020 года:
Тем временем
В Калуге начали монтировать новое панно на улице Пушкина. Подробности.
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