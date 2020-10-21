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В Калуге начали монтировать новое панно на улице Пушкина

Дмитрий Ивьев , Фото автора и Алексея Комова.
Опубликовано: 21.10.2020 14:10 1 136
В Калуге начали монтировать новое панно на улице Пушкина

В среду, 21 октября, в Калуге начались работы по монтажу нового панно с солдатами Отечественной войны 1812 года и советскими бойцами времён Великой Отечественной войны на фасаде дома №10 по улице Пушкина.

- Произведена доставка на объект подготовленных карт панно с уже нанесенными штукатурными слоями, - рассказал главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ. - Вес каждой карты 1,2 на 1,2 м не более 2 кг. Каждая карта аккуратно поднимается на леса и монтируется на фасадные дюбели и специальный клей МС-31, который выдерживает 478 кг/метр квадратный на отрыв. Заделка швов и монтажных дюбелей производиться тем же штукатурно-клеевым составом, что и нанесенные слои поверх матриц на производстве. Финишный слой - после полного монтажа для создания единой фактуры поверхности панно. Далее нанесения колеров на подготовленную фактуру. Работы идут с опережением графика.

Ранее, напомним, сообщалось, что панно должны доделать к середине ноября.

Плиты привезли на улицу Пушкина утром 21 октября.

Размер каждой - 1,2 на 1,2 метра. Вес - не более 2 килограммов.

Плиты приклеивают к стене.

Таким должно получится панно.

Остатки старого панно со стены убрали. Поверхность заштукатурили. Новое изображение воссоздали из цифровой копии на специальных плитах.

По словам Комова, далее запланированы транспортировка, монтаж, доведение до бесшовной фактуры и нанесение красочных слоёв.

- Большая и сложная работа. Идём по графику, - подчеркнул главный архитектор.

Все работы проходят за баннером, который снимут уже после окончания монтажа.

Напомним, панно появилось в 70-х годах прошлого века, когда создавался музейно-краеведческий комплекс. Но затем изрядно обветшало и начало осыпаться.

Полтора года панно было спрятано под белым баннером с надписью «Городская среда». Закрыть стену баннером попросил в начале 2018 года тогдашний губернатор Анатолий Артамонов. Константин Горобцов, тогда – городской голова Калуги, а ныне – заместитель губернатора, и вовсе предлагал заменить его «более современными технологиями». В феврале этого года с панно сняли баннер.

Тем временем

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Дмитрий Ивьев , Фото автора и Алексея Комова.
Опубликовано: 21.10.2020 14:10 1 136
Тэги: недвижимость общество алексей комов фоторепортаж
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