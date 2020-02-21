В Калуге с осыпающегося панно сняли баннер

В пятницу, 21 февраля, с осыпающегося панно на улице Пушкина сняли баннер. Производится визуальный осмотр состояния панно, оценивается масштаб и стоимость реставрационных работ.

Как мы рассказывали, главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ сообщил о том, что с фондом по сохранению культурного наследия «Внимание» достигнута договорённость о реставрации панно.

Уже более полутора лет оно спрятано под белым баннером с надписью «Городская среда». Панно появилось в 70-х годах прошлого века, когда создавался музейно-краеведческий комплекс. Но затем изрядно обветшало и начало осыпаться.

Закрыть стену баннером с таким же рисунком попросил в начале 2018 года губернатор Анатолий Артамонов. Константин Горобцов, тогда – городской голова Калуги, а ныне – заместитель губернатора, и вовсе предлагал заменить его «более современными технологиями».

Баннер сняли с панно 21 февраля.

Панно обещают восстановить.