Панно на улице Пушкина собираются реставрировать

Панно на стене дома №10/75 по улице Пушкина в Калуге все-таки попытаются восстановить.
- С фондом по сохранению культурного наследия «Внимание» договорились о реставрации данного объекта, - рассказал нам в четверг, 24 октября, главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ. - В ноябре, после праздников, приедут эксперты для обследования панно.
Уже более полутора лет оно спрятано под белым баннером с надписью «Городская среда». Панно появилось в 70-х годах прошлого века, когда создавался музейно-краеведческий комплекс. Но к нашим дням изрядно обветшало и начало осыпаться.
Закрыть стену баннером с таким же рисунком попросил в начале 2018 года губернатор Анатолий Артамонов. Константин Горобцов, тогда – городской голова Калуги, а ныне – заместитель губернатора, и вовсе предлагал заменить его «более современными технологиями».
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