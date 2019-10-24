Панно на улице Пушкина собираются реставрировать

Панно на стене дома №10/75 по улице Пушкина в Калуге все-таки попытаются восстановить.

- С фондом по сохранению культурного наследия «Внимание» договорились о реставрации данного объекта, - рассказал нам в четверг, 24 октября, главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ. - В ноябре, после праздников, приедут эксперты для обследования панно.

Уже более полутора лет оно спрятано под белым баннером с надписью «Городская среда». Панно появилось в 70-х годах прошлого века, когда создавался музейно-краеведческий комплекс. Но к нашим дням изрядно обветшало и начало осыпаться.

Закрыть стену баннером с таким же рисунком попросил в начале 2018 года губернатор Анатолий Артамонов. Константин Горобцов, тогда – городской голова Калуги, а ныне – заместитель губернатора, и вовсе предлагал заменить его «более современными технологиями».

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!