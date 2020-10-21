В Тарусе советские названия улиц поменяют на дореволюционные

Во вторник, 20 октября, депутаты городской думы Тарусы приняли решение о переименовании 16 улиц. Ранее с подобным предложением к народным избранникам обратился врио главы администрации Тарусского района Руслан СМОЛЕНСКИЙ.

В одном из главных туристических центров Калужской области советские названия улиц заменят на дореволюционные. Приводим весь список. Вначале указано нынешнее название, а дальше то, которое было принято 20 октября:

Розы Люксембург – Посадская,

Пионерская – Огородная.

Урицкого – Лесопильная,

Луначарского – Кирпичная,

Карла Либкнехта – Тарусская,

Энгельса – Ивановская,

Свердлова – Овражная,

Карла Маркса – Полевая,

Декабристов – Городская набережная,

Каляева – Боголюбская,

Нерезова – Широкая,

Площадь Ленина – Соборная,

Октябрьская – Воскресенская,

Ленина – Калужская,

Володарского – Прончищева,

Комсомольская – Серпуховская.

– Предлагаемый проект решения никак не ставит под сомнение и не дает никаких оценок историческим деятелям или процессам, общественным движениям нашей истории. Данным проектом решения мы возвращаем прежние наименования – данные нашими предками, с констатацией уважения к собственной истории, – обращался ранее Смоленский к местным депутатам. – В то же время, Таруса – это город с почти тысячелетней историей и предлагаемое решение исходит именно из этого периода истории, многократно превышающего советский период.

Документ опубликовал Руслан Смоленский.

Уже после принятия решения Смоленский отметил, что в Тарусе состоялось историческое событие.

- Совсем скоро мы будем прогуливаться по Соборной, Широкой, Боголюбской улицам, - рассказал врио главы администрации. - Долгие годы тарусяне обсуждали необходимость вернуть городу дореволюционную самобытность. Сегодня это свершилось.

Из семи депутатов шесть проголосовало «за», один воздержался.

В ближайшее время городская администрация образует штаб по проведению организационной и информационно-разъяснительной работы. Позже станет известно, как будет решаться вопрос с документами о регистрации и праве на собственность у жителей этих 16 улиц.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Нужно ли подобное переименование в Калуге? Пишите в комментариях!