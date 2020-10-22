Жителям Тарусы не придется менять документы после смены названий улиц

Как мы уже рассказывали, в Тарусе приняли решение вернуть 16 улицам исторические названия. С таким решением выступил глава администрации Тарусского района Руслан Смоленский, и его поддержали местные депутаты. Соответствующий документ принят 20 октября.

Вначале указано нынешнее название, а дальше то, которое было принято 20 октября:

Розы Люксембург – Посадская,

Пионерская – Огородная.

Урицкого – Лесопильная,

Луначарского – Кирпичная,

Карла Либкнехта – Тарусская,

Энгельса – Ивановская,

Свердлова – Овражная,

Карла Маркса – Полевая,

Декабристов – Городская набережная,

Каляева – Боголюбская,

Нерезова – Широкая,

Площадь Ленина – Соборная,

Октябрьская – Воскресенская,

Ленина – Калужская,

Володарского – Прончищева,

Комсомольская – Серпуховская.

В комментариях к этой новости наши читатели одним из главных недостатков решения называли необходимость менять документы жителям этих улиц. Однако начальник юридического отдела аппарата регионального уполномоченного по правам человека, заслуженный юрист Калужской области Виктор НИКИФОРОВ пояснил, что с документами все будет в порядке. Его слова приводит местное муниципальное издание «Октябрь»:

- Смена названий улиц, или возвращение им исторических названий – ситуация довольно распространенная. При этом противники новых названий часто приводят аргумент, что переименование влетит государству в копеечку и заставит граждан и фирмы менять паспорта и прочие документы.

В действительности, место регистрации менять не нужно. Смена названия улицы не является изменением места жительства, а кроме того, действующим законодательством не предусмотрена обязанность менять «штамп» в паспорте в связи со сменой названия улицы. Перерегистрация места жительства лица может происходить во время замены паспорта, перемены фамилии и тому подобное (когда у человека возникает потребность).

То есть, после переименования улицы никто не должен бежать в паспортный стол, чтобы сделать отметку о новом адресе.

Действующим законодательством не предусмотрена необходимость внесения изменений в документ о праве собственности на недвижимое имущество (свидетельство о праве собственности, свидетельство о праве на наследство, договор купли-продажи, дарения и пр.) в связи с переименованием улицы, на которой размещена недвижимость.

Поэтому документы остаются в силе, и никто не имеет права требовать их замены! Более того, Конституции гарантирует, что никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством.

В то же время, по собственной инициативе или в случае необходимости (купли-продажи, дарения) собственник имущества, в отношении которого произошли изменения в названии улицы, имеет право обратиться в орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество с заявлением о внесении изменений. Во время продажи, или другого отчуждения недвижимого имущества, эти документы будут заменяться по общей процедуре.

Изменения в документы о праве собственности на недвижимое имущество необходимо будет вносить, только если владелец захочет продать, подарить или передать в наследство свою недвижимость. В таком случае в документах, которые будут оформляться на нового владельца, уже будет указано новое название.

Предприниматели также смогут изменить данные о названии улицы в общем порядке при внесении изменений в свои учредительные документы, связанных с изменением состава участников (учредителей, собственников), структуры управления и тому подобное.

Некоторые дополнительные расходы могут понести те юридические лица, которые имеют бланки и штампы со старыми названиями. Однако большинство юридических лиц печатают свои бланки на обычном рабочем принтере, поэтому для замены названия в адресе достаточно максимум несколько минут.

Вся стоимость переименования для местного бюджета – это средства, потраченные на изготовление новых табличек и дорожных знаков с указателями. При этом за замену табличек на многоквартирных домах не придется дополнительно платить, так как тариф на содержание дома предусматривает эту статью расходов.

Об изменении названия улицы уведомляются все государственные органы, социальные службы, поэтому они должны принимать документы как с новыми названиями в адресах, так и со старыми. Все реестры граждан должны быть приведены в соответствие с новыми названиями, однако некоторое время будут параллельно сосуществовать старые и новые названия. Поэтому смена наименования улицы не является основанием для отказа в получении субсидии.

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