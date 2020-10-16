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В Калуге опубликованы первые фото нового панно для дома на улице Пушкина

Дмитрий Ивьев , Фото автора и Алексея Комова.
Опубликовано: 16.10.2020 10:59 0 161
В Калуге опубликованы первые фото нового панно для дома на улице Пушкина

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе в Калуге начались работы на фасаде дома №10 по улице Пушкина. Разрушающееся панно, на котором изображены солдаты Отечественной войны 1812 года и советские бойцы времён Великой Отечественной войны, должны восстановить к середине ноября.

Остатки старого панно со стены убрали. Поверхность заштукатурили. Новое изображение воссоздают из цифровой копии на специальных плитах, которые потом разместят на фасаде и покрасят.

Главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ в четверг, 15 октября, рассказал о том, как идет работа.

- Побывал на производстве, где готовятся карты воссоздаваемого советского панно художника Владимира Животкова для Калуги, - сообщил он. - Подложка из полистирола изготовлена по оцифрованным матрицам. Сверху на карты уже нанесены штукатурно-клеевые слои с вкраплением фибронитей. Каждая карта 1,2 на 1,2 метра доводится вручную: грани перепадов, мелкие детали, подгонка карт друг к другу.

Новое панно склеят из рахных плит.

Алексей Комов.

По словам Комова, далее запланированы транспортировка, монтаж, доведение до бесшовной фактуры и нанесение красочных слоёв.

- Большая и сложная работа. Идём по графику, - подчеркнул главный архитектор.

Работы на улице Пушкина начались на прошлой неделе. Старое изображение убрали со стены.

Сейчас стену завесили новым баннером.

Фасад уже в новой штукатурке.

Завершить работы обещают в ноябре.

Напомним, панно появилось в 70-х годах прошлого века, когда создавался музейно-краеведческий комплекс. Но затем изрядно обветшало и начало осыпаться.

Полтора года панно было спрятано под белым баннером с надписью «Городская среда». Закрыть стену баннером попросил в начале 2018 года тогдашний губернатор Анатолий Артамонов. Константин Горобцов, тогда – городской голова Калуги, а ныне – заместитель губернатора, и вовсе предлагал заменить его «более современными технологиями». В феврале этого года с панно сняли баннер.

Дмитрий Ивьев , Фото автора и Алексея Комова.
Опубликовано: 16.10.2020 10:59 0 161
Тэги: благоустройство недвижимость жкх алексей комов анатолий артамонов константин горобцов
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