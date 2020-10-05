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В Калуге началась реставрация панно на улице Пушкина

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 05.10.2020 14:53 9 1245
В Калуге началась реставрация панно на улице Пушкина

В понедельник, 5 октября, в социальных сетях появились сообщения калужан, обеспокоенных работами на улице Пушкина: «уничтожают панно возле краеведческого музея». Однако, как пояснили нам в городской управе, речь идёт не об уничтожении, а о реставрации, которую анонсировали ещё летом.

Разрушающееся панно на доме № 10 , на котором изображены солдаты Отечественной войны 1812 года и советские бойцы времён Великой Отечественной войны, должны восстановить к середине ноября, рассказал KP40 главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ. По его словам, панно будет таким же, как и прежде.

- Была сделана кропотливая работа по оцифровке и восстановлению рисунка и рельефа сграффито, - отметил Комов. - По цветам будет один в один как на сграффито художника Животкова, где панно сохранилось полностью. Это фасад здания ближе к музею.

Внешние слои панно создадут из укрепленной штукатурки.

Реставрация панно Калуга Пушкина Алексей Комов

Работы обещают завершить примерно через полтора месяца.

Реставрация панно Калуга Пушкина Алексей Комов

Нижняя часть стены выглядит уже вот так.

Панно Калуга реставрация

По словам Алексей Комова, панно полностью оцифровали.

Ранее, напомним, сообщалось, что стоимость работ по восстановлению панно составит около 3,5 миллиона рублей.

- Изначально было две концепции, - рассказывал врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ. - Первую я отверг, потому что она предусматривала демонтаж всего панно и с помощью новой техники восстановление всего рисунка. Естественно, было принято решение о воссоздании в той технике, в том виде, в котором было. Дело в том, что слой декоративной штукатурки отошёл от кирпичной стены, и в связи с этим увеличилась стоимость реставрационных работ. В настоящее время нами подготовлен сметный расчёт, там порядка 3,5 миллиона рублей. Там потребуется ограждение, так как существует реальная опасность обрушения этой конструкции.

Реставрация панно Калуга Пушкина Алексей Комов

Сверху всё осыпалось ещё несколько лет назад.

Напомним, панно появилось в 70-х годах прошлого века, когда создавался музейно-краеведческий комплекс. Но затем изрядно обветшало и начало осыпаться.

Реставрация панно Калуга Пушкина Алексей Комов

Стоимость работ - около 3,5 миллиона рублей.

Полтора года панно было спрятано под белым баннером с надписью «Городская среда». Закрыть стену баннером попросил в начале 2018 года тогдашний губернатор Анатолий Артамонов. Константин Горобцов, тогда – городской голова Калуги, а ныне – заместитель губернатора, и вовсе предлагал заменить его «более современными технологиями». В феврале этого года с панно сняли баннер.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 05.10.2020 14:53 9 1245
Тэги: фоторепортаж общество архитектура алексей комов дмитрий денисов
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