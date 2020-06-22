Панно на улице Пушкина отреставрируют за 3,5 миллиона рублей

Врио городского головы Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ рассказал журналистам, какая судьба ждёт разрушающееся панно на доме № 10 по улице Пушкина. Там изображены солдаты Отечественной войны 1812 года и советские бойцы времён Великой Отечественной войны.

Как мы сообщали, главный архитектор Калуги Алексей КОМОВ говорил о том, что с фондом по сохранению культурного наследия «Внимание» достигнута договорённость о реставрации панно.

- Изначально было две концепции. Первую я отверг, потому что она предусматривала демонтаж всего панно и с помощью новой техники восстановление всего рисунка. Естественно, было принято решение о воссоздании в той технике, в том виде, в котором было. Дело в том, что слой декоративной штукатурки отошёл от кирпичной стены, и в связи с этим увеличилась стоимость реставрационных работ. В настоящее время нами подготовлен сметный расчёт, там порядка 3,5 миллиона рублей. Там потребуется ограждение, так как существует реальная опасность обрушения этой конструкции. Мы это в ближайшее время сделаем, - сказал Денисов.

По его словам, уже найдена организация, которая займётся этими работами.

Напомним, что панно появилось в 70-х годах прошлого века, когда создавался музейно-краеведческий комплекс. Но затем изрядно обветшало и начало осыпаться. Полтора года панно было спрятано под белым баннером с надписью «Городская среда». Закрыть стену баннером с таким же рисунком попросил в начале 2018 года тогдашний губернатор Анатолий Артамонов. Константин Горобцов, тогда – городской голова Калуги, а ныне – заместитель губернатора, и вовсе предлагал заменить его «более современными технологиями». В феврале этого года с панно сняли баннер.