В Калуге снесли купол бывшего рынка

В пятницу, 28 мая, в Калуге снесли здание бывшего рынка на улице Марата. Сейчас рабочие начинают разбор и вывоз завалов строительного мусора.

Территория обнесена высоким забором, однако с высоты соседних зданий можно увидеть, что там творится.

Напомним, торговля под куполом шла в центре Калуги с 1976 по 2017 годы.

В ближайшее время строительный мусор вывезут.

Рядом строится фонтан ко Дню города.

Новый вид со стороны скверопарка.

Рынок закрыли 1 апреля 2017 года. На месте уличных торговых рядов появился сквер, а купол пустовал четыре года.

В 2018 году активно обсуждалась идея превратить здание в банный комплекс. Однако что-то не срослось.

А в 2019 году власти озвучили идею с Театром юного зрителя на месте рынка. Вот как комментировал ситуацию тогда Анатолий Артамонов, занимавший должность губернатора Калужской области:

- Мне больше всего нравится то, что надо снести этот «купол». Потому что он ни к селу, ни к городу.

Позже Артамонов обещал, что ТЮЗ построят за два года.

В конце 2020 года городской голова Калуги Дмитрий Денисов подтвердил, что купол снесут.

В 2021 году на строительство ТЮЗа нашлись деньги. Реализация проекта обойдется почти в 900 миллионов рублей.

Подготовка к сносу здания началась месяц назад – 29 апреля. В июне территорию должны расчистить от мусора.