В Калуге купол рынка снесут в июне

Как мы уже рассказывали, на этой неделе в Калуге начали сносить кирпичные постройки рядом с купольным рынком. Сам купол начнут разбирать в июне, сообщает в среду, 19 мая, городская управа.

- Сначала снесли пристройки, общественные туалеты, - пояснили в администрации. - Сейчас экскаватор разбирает боковые строения по периметру главного здания. Позже территорию очистят от скопившегося мусора, чтобы на площадке смогла работать специальная тяжелая техника.

В середине июня запланирован демонтаж купола рынка.

Ход работ прокомментировал заместитель директора Государственного казенного учреждения Калужской области «Управление капитального строительства» Валерий МОРОЗОВ:

- Экскаватор с длинной стрелой и клещами будет по элементам разбирать купол, двигаясь от центра к краям, тем самым разрушая его сверху. Железобетонные блоки конструкции будут перегрызаться специальными клещами. Так будет безопаснее, а также получится избежать облако пыли и частей строения.

В июне планируется закончить снос сооружения. А в середине лета начнется закладка фундамента для нового здания, в котором разместиться Калужский ТЮЗ.