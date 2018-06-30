Греческие розы в Калугу не пускают

Управление Россельхознадзора наложило табу на ввоз в регион роз из греческого питомника Vitro Hellas SA, Niseli Alexandria Greece. Вся продукция этого предприятия прежде, чем попасть в нашу область должна пройти лабораторную экспертизу на весь комплекс карантинных объектов, характерных для этих цветов.
Данное ограничение распространяется на весь товар, который отгрузили до 22 июня этого года. Товар после этой даты в страну уже не пускают.
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