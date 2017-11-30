Картина дня: карантин, налоги и ёлки

Кратко рассказываем, какими новостями запомнился последний день осени.
Проверка слуха: калужские школы собираются закрыть на карантин из-за пневмонии.
11-летняя девочка потушила пожар и спасла двух маленьких детей.
Сообразили на шестерых: калужская банда угнала 13 дорогих иномарок.
В Калуге утвердили новые налоговые ставки.
Калужан просят помочь погорельцам с Правого берега.
Зима начнётся дождём и снегом.
В Калуге начали устанавливать ёлки.
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Картина дня: прав ли Варламов? 29.11.2017 20:00
Картина дня: два происшествия на улице Кирова 28.11.2017 20:00
Картина дня: кладбища, фонари и просроченные продукты 27.11.2017 20:00
Картина дня: жуткая авария на окружной 24.11.2017 20:00
Картина дня: у Власкиных забирают детей 23.11.2017 20:00
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