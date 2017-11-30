Проверка слуха: калужские школы собираются закрыть на карантин из-за пневмонии

В нескольких школах областного центра недавно прошли собрания, на которых родителям сообщили, что в городе якобы ожидается эпидемия пневмонии, в связи с чем в образовательных учреждениях готовятся к карантину. Об этом пишут пользователи в социальных сетях, а также наши читатели.
«У нас вчера было собрание, - написала мама одного из калужских школьников. – Объявили предкарантинный режим. Дети сидят все уроки в одном классе, учителя к ним сами ходят».
«Нас тоже на собрании предупредили, - добавляет ещё одна калужанка. – Сказали, что в нашей школе есть один заболевший. Если в классе заболеют двое, его закроют на карантин. Учитель предупредил, чтобы были внимательнее. Если у ребёнка недомогание, посоветовали оставить его дома и понаблюдать за самочувствием.
Мы обратились за комментариями в Управление образования Калуги. Выяснилось, что родители, как это часто случается, сгустили краски.
- Мы получили письмо из детской городской больницы, копии которого разослали по школам, - рассказали нам в четверг, 30 ноября, в управлении. – Специалисты лечебного учреждения проводили мониторинг по заболеваемости среди школьников, в ходе которого выяснилось, что есть случаи заболевания внебольничной пневмонией. Информацию об этом мы направили руководству школ с тем, чтобы они были в курсе ситуации. Но речи о том, что образовательные учреждения находятся на пороге эпидемии, не идёт. Все учебные заведения работают в обычном режиме. У нас нет закрытых школ – только три закрытых класса в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ. Один класс был закрыт накануне, два уже выходят. На данный момент ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в школах спокойная.
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