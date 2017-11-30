11-летняя девочка потушила пожар и спасла двух маленьких детей

В понедельник, 4 декабря, в Москве на Всероссийском фестивале «Созвездие мужества – 2017» будет представлена к награде 11-летняя жительница Обнинска Люба СИМАКОВА.

29 марта Люба потушила пожар в квартире и спасла младших брата и сестру. Четвероклассница вместе с малышами была дома одна. Девочка почувствовала запах дыма, а затем в одной из комнат увидела горящий телевизор, сообщает 30 ноября ГУ МЧС по Калужской области.

Люба попыталась потушить огонь, набросив на телевизор пуховое одеяло. Однако это не помогло. Тогда она позвонила маме на работу. Женщина посоветовала залить технику водой.

- Этот телевизор старый. Я прекрасно знала, что он не включен в розетку, поэтому и дала такой совет дочери. После этого я вызвала пожарных и рванула домой, - пояснила мама девочки.

В это время огонь перекинулся с телевизора на стены и межкомнатную дверь. Водой Любе удалось потушить пламя. Вся квартира была в дыму.

- Она намочила полотенце и положила его прямо нам с братом на нос, - рассказала маленькая сестра Любы Женя.

После этого школьница вывела сестру и брата на улицу.

Прибывшие пожарные были удивлены, что маленькая девочка смогла сориентироваться и потушить огонь самостоятельно.

Спасатели пояснили, что старые телевизоры (те, что с электронно-лучевой трубкой) имеют свойство самовоспламеняться.