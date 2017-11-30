Главная > Новости > Общество

11-летняя девочка потушила пожар и спасла двух маленьких детей

30.11.2017 16:59 3 632 Елена Французова
11-летняя девочка потушила пожар и спасла двух маленьких детей

В понедельник, 4 декабря, в Москве на Всероссийском фестивале «Созвездие мужества – 2017» будет представлена к награде 11-летняя жительница Обнинска Люба СИМАКОВА.

29 марта Люба потушила пожар в квартире и спасла младших брата и сестру. Четвероклассница вместе с малышами была дома одна. Девочка почувствовала запах дыма, а затем в одной из комнат увидела горящий телевизор, сообщает 30 ноября ГУ МЧС по Калужской области.

Люба попыталась потушить огонь, набросив на телевизор пуховое одеяло. Однако это не помогло. Тогда она позвонила маме на работу. Женщина посоветовала залить технику водой.

- Этот телевизор старый. Я прекрасно знала, что он не включен в розетку, поэтому и дала такой совет дочери. После этого я вызвала пожарных и рванула домой, - пояснила мама девочки.

В это время огонь перекинулся с телевизора на стены и межкомнатную дверь. Водой Любе удалось потушить пламя. Вся квартира была в дыму.

- Она намочила полотенце и положила его прямо нам с братом на нос, - рассказала маленькая сестра Любы Женя.

После этого школьница вывела сестру и брата на улицу.

Прибывшие пожарные были удивлены, что маленькая девочка смогла сориентироваться и потушить огонь самостоятельно.

Спасатели пояснили, что старые телевизоры (те, что с электронно-лучевой трубкой) имеют свойство самовоспламеняться.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: общество дети мчс

Еще новости из рубрики «Общество»

Кнопка преткновения 30.11.2017 16:00

Отдыхаем в Калужской области: экология в порядке 30.11.2017 14:22

Технологично, полезно и вкусно 30.11.2017 14:18

Вирусные гепатиты: узнай больше! 30.11.2017 09:45

Картина дня: прав ли Варламов? 29.11.2017 20:00

30.11.2017 14:21 642 6
30.11.2017 06:08 1042 6
29.11.2017 23:45 917 1
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 01 декабря, 10:00
Конкурс "Игрушка на Ёлку"
Городской Досуговый центр
пт 01 декабря, 10:30
Конкурс "Символ года - 2018"
Городской Досуговый центр
вт 05 декабря, 18:00
«Встречаем зиму!»
Городской Досуговый центр
сб 02 декабря, 19:00
«Привет из 90-х» на Катке «Любимый»
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
вт 12 декабря, 11:00
«Приключения начинаются...!»
Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского
вт 12 декабря, 11:00
«Волшебный ключик от терема Деда Мороза»
Дом мастеров
ср 13 декабря, 18:00
"Новогоднее путешествие"
Дом-музей А.Л. Чижевского
ср 20 декабря, 11:00
«Путешествие Деда Мороза в Новогоднюю ночь»
Дом-музей А.Л. Чижевского
пт 15 декабря, 10:00
«Путешествие в страну Новогодию»
Калужский музей изобразительных искусств
сб 16 декабря, 16:00
"Новогодняя история"
Филармония
вс 17 декабря, 11:00
Интерактивный спектакль «Новогодняя мелодия»
Калуга
вт 19 декабря, 17:00
"В ожидании чудес"
Детская школа искусств № 1 им. Н. П. Ракова
вт 26 декабря, 18:00
"На пороге новый год"
Детская школа искусств № 1 им. Н. П. Ракова
вс 24 декабря, 13:00
Что такое Новый Год?
Дело в Соусе, кафе
вс 24 декабря, 17:00
Новогодняя сказка для детей и взрослых "Новогодние приключения Снеговика"
Филармония
пн 25 декабря, 19:00
Новогоднее танцевальное шоу с ансамблем танца "Образ"
Филармония
вт 26 декабря, 16:00
Восстание роботов. Спасение Нового года
Филармония
чт 28 декабря, 19:00
"Бывает же такое..."
Филармония
пт 29 декабря, 12:00
"Новогодние чудеса, или Пес Снежок и новогодний шок"
Филармония
вс 24 декабря, 19:00
Концерт группы "Кипелов". Презентация нового альбома.
Арена КТЗ, ДК
вс 14 января, 19:00
Сергей Пенкин. Шоу "Музыкальная терапия"
Арена КТЗ, ДК
сб 10 февраля, 19:00
АРИЯ. "Для слабых места нет"
Арена КТЗ, ДК
вт 20 марта, 19:00
Стас Михайлов. "Лучший день"
Арена КТЗ, ДК
пт 13 апреля, 18:00
Линда. Ресторанная премия.
Арена КТЗ, ДК
пн 25 декабря, 11:00
«Дед Мороз - Шоу»
Арена КТЗ, ДК
пн 25 декабря, 11:00
"Тайна волшебной штуковины или пропавший Дед Мороз"
Дом музыки
пт 29 декабря, 10:00
Маленький Новый Год
Дом музыки
пн 25 декабря, 18:30
"Вот и снова Новый Год"
Детская школа Искусств № 9
вт 26 декабря, 15:00
"Здравствуй, праздник Новогодний"
Детская школа Искусств № 9
чт 28 декабря, 16:00
"Ёлка в облаках"
"В облаках" детское тайм-кафе
вт 02 января, 12:00
"Чудеса у ёлки"
Областной Центр Дополнительного Образования Детей им. Ю.А.Гагарина
ср 03 января, 12:00
"Парад Дедов Морозов"
Центральный парк культуры и отдыха
чт 04 января, 12:00
Чудо-сани-2018
Центральный парк культуры и отдыха
ср 10 января, 19:00
Новогоднее детское музыкальное представление "Снежная королева"
Калужский театр кукол

Для детей

сб 02 декабря, 10:30
Мастер-классы в "Школе мастеров"
Дом мастеров
вт 12 декабря, 11:00
«Волшебный ключик от терема Деда Мороза»
Дом мастеров
сб 09 декабря, 12:00
Познавательное шоу "Научная суббота"
Безумная лаборатория
сб 09 декабря, 16:00
«Сказки с оркестром»
Филармония

Концерты

пт 01 декабря, 20:00
ВЕНЕРА И ДЖЕМ
Ресторан "Смородина"
пт 01 декабря, 20:23
Концерт Артема Штукина
Небо, антикафе
пт 01 декабря, 21:00
Концерт "Многоточие"
Синатра (Sinatra)
сб 02 декабря, 18:00
Концерт «История русского романса»
Городской досуговый центр

Кино

Лига справедливости
Здравствуй, папа, Новый год! 2
Легенда о Коловрате
Коматозники
Новости компаний

«Виртуальная АТС» от МегаФона: в помощь бизнесу и клиентам

Материнский инстинкт – чувство приобретенное

«Ростелеком» погружает в умные технологии участников форума в Калуге

Если болит спина, значит, пора… пройти бесплатную диагностику в центре доктора Бубновского!

Опросы
В Калуге зарегистрирован первый случай гриппа. А вы уже сделали прививку? 
 
Да
 224
Нет, но собираюсь
 122
Нет, я против прививок
 544
Нет, потому что нет на это времени
 150
Я никогда не болею и без прививок
 123
Другое (напишу в комментариях)
 23
Всего проголосовало: 1186
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Пьянству-бой

Viktorch1311 24 ноя 2017 12:54

Человеческое - Чёрное православие

drughunter 13 ноя 2017 20:07

ЧК - Зоозащитники

Viktorch1311 11 ноя 2017 21:28

Юмор и флуд - Ничего не напоминает?

Viktorch1311 07 ноя 2017 10:20

Новости партнеров

ППУ панели для холодильных камер: понятие и преимущества использования

К кому обратиться, чтобы организовать похороны?

Online-teacher.ru - курсы иностранных языков по скайпу для детей и начинающих

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.