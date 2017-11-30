Сообразили на шестерых: калужская банда угнала 13 дорогих иномарок

В Калужской области вскоре начнётся суд над членами банды, промышлявшей угонами дорогих иномарок. В четверг, 30 ноября, об этом рассказали в полиции области.
Сейчас известно о 13 украденных «Тойотах» на территории Калужской, Тульской областей и Москвы.
Как выяснили следователи, преступники разделяли обязанности: кто-то непосредственно взламывал авто, кто-то дежурил по периметру, а третья группа находилась наготове в машинах, чтобы иметь возможность быстро скрыться.
- Каждый из участников группы имел легальное место работы для создания видимости трудовой занятости с целью сокрытия криминального дохода, - подчёркивают в УМВД.
При обысках у мужчин нашли маскировочные маски, перчатки, дополнительное оборудование для вскрытия машин и гранату Ф-1. Предполагаемым виновникам грозит до 10 лет лишения свободы.
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