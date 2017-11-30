Калужан просят помочь погорельцам с Правого берега

Пожар в квартире, расположенной на первом этаже дома № 29 по улице 65 лет Победы в Калуге, произошёл около двух часов ночи 29 ноября. По предварительной информации, возгорание случилось по причине взорвавшегося телевизора.

В результате ЧП жилище выгорело полностью. Проживающая в ней семья Шеповаловых: супруги Владимир и Ирина и их сыновья, 3 с половиной и 10 лет, – спаслась чудом. Но все их вещи, а также документы сгорели.

Соседи погорельцев оперативно развернули спасательный штаб по сбору вещей для Шеповаловых. Калужан просят помочь пострадавшим. Требуются детские вещи и обувь для мальчиков (на рост 110-116 см и 29-й размер обуви, а также на рост 135-140 см и 39-й размер обуви), старые мобильные телефоны в рабочем состоянии. Семья нуждается и в финансовой поддержке.

Кроме того, необходима помощь мужчин для выноса и погрузки сгоревшей мебели. Телефон для связи: 8-930-750-17-39 (Ирина Шеповалова).

Фото: Ларисы ЕГЕРЕВОЙ.