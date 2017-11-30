Зима начнётся дождём и снегом

В пятницу, 1 декабря, в Калужской области ожидаются обильные дожди и сильный ветер. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

По данным метеорологов, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Температура воздуха при этом будет находиться в районе +1°С, так что дождь может перейти в снег.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.