Зима начнётся дождём и снегом

В пятницу, 1 декабря, в Калужской области ожидаются обильные дожди и сильный ветер. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.
По данным метеорологов, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, на дорогах гололедица. Температура воздуха при этом будет находиться в районе +1°С, так что дождь может перейти в снег.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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