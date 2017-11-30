В Калуге начали устанавливать ёлки

На улицах Калуги начали устанавливать первые ёлки. Фото из сквера Матери в социальной сети «ВКонтакте» выложил Юрий Аганичев.

Также, по сообщению читателей, ёлки уже установлены на Маяковке и Кубяке. Всего, как мы уже рассказывали, на новогоднее украшение Калуги потратят 15 миллионов рублей.