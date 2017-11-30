В Калуге утвердили новые налоговые ставки

В среду, 29 ноября, калужские депутаты утвердили процентные ставки налога на имущество физических лиц.
На прежнем уровне в размере 0,1% от кадастровой стоимости осталась ставка в отношении жилых домов, квартир, комнат, гаражей, машино-мест, хозяйственных строений и недостроенных домов.
Если кадастровая стоимость превышает 300 миллионов рублей, налоговая ставка установлена в размере 2%.
Для владельцев коммерческой недвижимости ставка будет расти каждый год: в 2018 году она составит 1% кадастровой стоимости для объектов свыше 1000 квадратных метров, в 2019 году – 1,5% для объектов свыше 500 квадратных метров, в 2020 году – 2% для всех объектов.
В отношении прочих объектов недвижимости ставка устанавливается в размере 0,1%.
Новые налоговые ставки вступают в действие с 1 января 2018 года, уведомления начнут рассылать в 2019 году.
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