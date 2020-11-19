Городской голова Калуги оценил работу коммунальщиков после ледяного дождя

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов оценил работу коммунальщиков, на которых сегодня весь день жалуются калужане.

- Дороги – удовлетворительно. Тротуары – неудовлетворительно, – сообщил он журналистам. - Городские коммунальщики работают всеми имеющимися силами и средствами. Подвели управляющие компании по придомовым территориям. Погодные условия - самые неблагоприятные. Такого ледяного дождя давно не было.

Ранее Денисов рассказывал, какие силы брошены на борьбу с последствиями ледяного дождя.

Ситуацию прокомментировал и губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он попросил жителей региона пока не выходить на улицу без лишней необходимости.

За утро в калужский травмпункт уже обратились 30 человек. Троих из них пришлось госпитализировать.

Из-за ледяного дождя и сложной обстановки на дорогах 19 ноября не работают школьные автобусы.

В Турынино автобусы №41 и №42 не могли проехать из-за фуры, которая развернулась на проезжей части.

Напомним, в предыдущий раз ледяной дождь шел в Калужской области в ноябре 2016 года. И тогда его последствия были куда серьезнее: электричества не было в 12 районах, в Калуге не ходили троллейбусы, электрички не могли доехать из Москвы.

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