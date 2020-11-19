Губернатор попросил калужан не выходить из дома из-за скользких тротуаров

В Калужской области продолжают устранять последствия ледяного дождя, который обрушился на регион в ночь на 19 ноября. Ситуацию днем в четверг прокомментировал губернатор Владислав ШАПША.

- Первый зимний экзамен коммунальные и дорожные службы, управляющие компании в муниципалитетах региона сдают тяжело, - считает глава области. - Но, надо сказать, и испытание было серьезным. Информация о неблагоприятных погодных условиях от МЧС и синоптиков поступила накануне. Многие службы подготовились заранее, и уже ночью, когда начался «ледяной дождь», приступили к ликвидации последствий непогоды.

По словам Шапши, в Калуге центральные улицы и основные магистрали утром уже были обработаны реагентами и посыпаны.

- А вот некоторые переулки, дворы, съезды, дороги в пригородах и сейчас остаются в ледяной корке, - подчеркнул губернатор. - Но хуже всего справились с тротуарами. Утром пешком по городу перемещаться было невозможно! Сейчас ситуация исправляется. Но объем работ большой. Глав муниципальных образований прошу лично проверить, как организована обработка дорог, тротуаров, дворов от наледи. Загляните в соцсети, люди вам подсказывают проблемные точки. Исправить ситуацию надо оперативно! Особое внимание прошу обратить на пешеходные зоны и дороги около школ, детских садов, медицинских и социальных учреждений, остановок общественного транспорта.

Также Шапша обратился ко всем жителям Калужской области:

- Прошу вас быть максимально осторожными при перемещении по улицам, по возможности, без необходимости не выходите из дома, пока ситуация не нормализуется.

Ранее ситуацию с уборкой в Калуге объяснял городской голова Дмитрий Денисов.

Отметим, что за утро в калужский травмпункт уже обратились 30 человек. Троих из них пришлось госпитализировать.

Из-за ледяного дождя и сложной обстановки на дорогах 19 ноября не работают школьные автобусы.

В Турынино автобусы №41 и №42 не могли проехать из-за фуры, которая развернулась на проезжей части.

В Калуге за утро 19 ноября произошло сразу 13 ДТП.

Все новости по теме ледяного дождя смотрите здесь.