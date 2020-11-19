$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Погода

Губернатор попросил калужан не выходить из дома из-за скользких тротуаров

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.11.2020 14:19 6 1564
Губернатор попросил калужан не выходить из дома из-за скользких тротуаров

В Калужской области продолжают устранять последствия ледяного дождя, который обрушился на регион в ночь на 19 ноября. Ситуацию днем в четверг прокомментировал губернатор Владислав ШАПША.

- Первый зимний экзамен коммунальные и дорожные службы, управляющие компании в муниципалитетах региона сдают тяжело, - считает глава области. - Но, надо сказать, и испытание было серьезным. Информация о неблагоприятных погодных условиях от МЧС и синоптиков поступила накануне. Многие службы подготовились заранее, и уже ночью, когда начался «ледяной дождь», приступили к ликвидации последствий непогоды. 

По словам Шапши, в Калуге центральные улицы и основные магистрали утром уже были обработаны реагентами и посыпаны.

- А вот некоторые переулки, дворы, съезды, дороги в пригородах и сейчас остаются в ледяной корке, - подчеркнул губернатор. - Но хуже всего справились с тротуарами. Утром пешком по городу перемещаться было невозможно! Сейчас ситуация исправляется. Но объем работ большой. Глав муниципальных образований прошу лично проверить, как организована обработка дорог, тротуаров, дворов от наледи. Загляните в соцсети, люди вам подсказывают проблемные точки. Исправить ситуацию надо оперативно! Особое внимание прошу обратить на пешеходные зоны и дороги около школ, детских садов, медицинских и социальных учреждений, остановок общественного транспорта.

Также Шапша обратился ко всем жителям Калужской области:

- Прошу вас быть максимально осторожными при перемещении по улицам, по возможности, без необходимости не выходите из дома, пока ситуация не нормализуется.

Ранее ситуацию с уборкой в Калуге объяснял городской голова Дмитрий Денисов.

Отметим, что за утро в калужский травмпункт уже обратились 30 человек. Троих из них пришлось госпитализировать.

Из-за ледяного дождя и сложной обстановки на дорогах 19 ноября не работают школьные автобусы.

В Турынино автобусы №41 и №42 не могли проехать из-за фуры, которая развернулась на проезжей части.

В Калуге за утро 19 ноября произошло сразу 13 ДТП.

Все новости по теме ледяного дождя смотрите здесь.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.11.2020 14:19 6 1564
Тэги: погода авто дороги ледяной дождь владислав шапша дмитрий денисов
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 6 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» установил оборудование измерения температуры в Калужском областном драматическом театре
Гейминг нового уровня: «Ростелеком» и Huawei представляют роутер «Игровой» с искусственным интеллектом
Банк «Открытие» о сберегательных стратегиях
Сбер приглашает калужан принять участие в «Зеленом дне»
МегаФон узнал, что смотрят калужане в пандемию
ВТБ в Калуге выдал более 450 млн рублей ипотеки в октябре
Калужские энергетики подтвердили свою готовность к зиме
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А по какой причине вы носите маску? 
Все опросы
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Получение кредита на свадьбу
Коррекция зрения по современным технологиям
Эпоксидные смолы: виды, характеристики, особенности применения

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru