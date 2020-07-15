В Калужской области вернули электричество в пострадавшие от грозы районы

Как мы уже рассказывали, на Калужскую область 14 июля обрушились сильные дожди. К вечеру усилился ветер, начался ливень.
Непогода оставила без электричества жителей четырёх районов нашего региона. Пострадали жители Боровского, Жуковского, Медынского и Мосальского районов. Порывы ветра там достигали 20 мс.
Возобновить подачу электроэнергии смогли к 10:00 среды, 15 июля, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
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